L'anno del coniglio in sella alla Vespa 946 10° Anniversario

Si chiama Vespa 946 10° Anniversario, il nuovo scooter in arrivo di casa Piaggio. Il modello è anche il primo di una serie che, ogni anno e per dodici anni, si presenterà in scena con l'iconografia del calendario lunare.



Il 22 gennaio 2023 si inaugura l'anno del coniglio, simbolo e auspicio di serenità, benessere e rispetto per il passato.

Proprio all'anno del coniglio, quindi, è dedicata la Vespa 946 10º Anniversario, realizzata in 1000 esemplari in serie limitata e numerata.

Dal suo debutto nel 2013, Vespa 946 si è affermata come modello della Vespa di domani, sempre votato alla manifattura italiana. La speciale versione si presenta in una rielaborazione del classico verde Vespa, a simboleggiare l'amore per il divertimento, la spensieratezza e la natura tipici dei nati sotto questo segno.

Sulla scocca spicca la sagoma stilizzata di un coniglio e tutti i dettagli di Vespa 946 10° Anniversario sono realizzati con finitura brunita dai riflessi caldi, mentre la sella in doppio rivestimento è nera con cuciture brunite, come le manopole rivestite e cucite a mano con ago e filo.