Moto Morini alla conquista degli Stati Uniti

A proposito di un suo continuo processo di espansione, Moto Morini ha annunciato il suo ingresso nel mercato statunitense. Con l'inserimento degli Stati Uniti nella sua rete commerciale, infatti, la casa motociclistica punta a consolidare la sua presenza globale, dopo Europa, India, Asia e Argentina.

Il marchio motociclistico italiano, fondato nel 1937 dal pilota di moto, tecnico e imprenditore Alfonso Morini, ha ora deciso di portare anche negli Stati Uniti tutte le sue capacità artigianali e il design italiano, con una gamma di moto pensate per le esigenze dei motociclisti di oggi, su strada e in fuori strada.

La nuova sede statunitense sorgerà ad Irvine, in California, nel cuore dell'industria delle due ruote americana e servirà i concessionari di tutto il paese. Grazie alla sua gamma motociclistica e ad una proposta dal distintivo stile italiano, insieme ad un servizio clienti presente a livello mondiale, Moto Morini ha dichiarato di essere "pronta ad avere un impatto immediato e duraturo nel mercato motociclistico degli Stati Uniti".