Ktm: Adventure Rally va alla conquista della Norvegia

Dopo le passate edizioni organizzate in Italia, Bosnia, Grecia e Francia, per il 2023 l'appuntamento annuale con il Ktm Adventure Rally si sposta più a nord, alla conquista dei territori della Norvegia, per la precisione a Kvitfjell, nota località nei pressi di Lillehammer, dal 24 al 28 luglio 2023.

L'evento, pensato come sempre all'insegna dell'adrenalina e del divertimento, vedrà coinvolti numerosi motociclisti impegnati alla scoperta degli splendidi territori scandinavi, in compagnia dello staff e degli ambassador ufficiali di Ktm.

La formula di partecipazione prevede che 24 piloti possano girare in gruppi di sei moto ciascuno, accompagnati da guide specializzate, mentre altri potranno guidare in modalità rally seguendo le tracce Gps fornite dall'organizzazione e sotto lo sguardo attento di Chris Birch.

Al termine di ogni giornata, i partecipanti si ritroveranno tutti al campo base per condividere le proprie emozioni durante la cena, mentre lo staff di Ktm si occuperà dell'organizzazione delle numerose attività collaterali legate all'evento. Le iscrizioni al Ktm Adventure Rally 2023 si apriranno, sul portale dedicato, il prossimo 28 febbraio.