Caschi: per il 2023 Caberg punta anche sul nuovo Duke X

Novità firmate Caberg, che per il 2023 arriva sul mercato con il nuovo casco Duke X. Dotato di omologazione ECE 22.06 P/J, punta sulla sicurezza e sul design accattivante, così come sul comfort e sulla massima attenzione ai dettagli.

Il casco tutto italiano della casa bergamasca conserva alcune scelte stilistiche e tecnologiche degli antenati diretti Duke e Duke II, cui si aggiunge un nuovo sistema di apertura della mentoniera. Il nuovo modello è l'ultimo di una serie cominciata da Caberg nel 1992, come prima azienda in Italia a produrre un casco apribile con il modello 292 Unlimited.

Provvisto della doppia omologazione P/J, il modello Duke X consente di guidare sia in modo integrale sia a mentoniera alzata senza rinunciare alla sicurezza, grazie a un selettore di dimensioni ridotte posizionato sulla sinistra del casco, che blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura, evitandone così la chiusura accidentale.

Il casco è anche dotato del sistema Double Visor Tech, una caratteristica tecnica a marchio Caberg, che garantisce maggiore visibilità, comfort e sicurezza alla guida grazie alla presenza della visiera principale unita ad una seconda visiera parasole che può essere utilizzata o meno a seconda delle condizione di luce, offrendo in questo modo una doppia protezione non solo dai detriti e dal vento ma anche dalla luce, senza la necessità di utilizzare occhiali da sole o di montare diverse tipologie di visiere.

Il sistema Double Visor Tech consente inoltre di guidare con la mentoniera e relativa visiera esterna sollevate e la visiera parasole interna abbassata, in questo modo gli occhi saranno sempre protetti da eventuali moscerini o detriti. La visiera parasole è resistente al graffio, mentre quella esterna trasparente non solo al graffio, ma anche all'appannamento grazie alla doppia lente Pinlock.

Disponibile a partire da gennaio 2023, il casco sarà proposto sul mercato in cinque monocolori (nero opaco, nero smart, bianco metallizzato, Blu Yama opaco, Antracite opaco) e nella versione grafica Duke X Tour nei colori nero opaco/antracite/fuchsia e nero opaco/antracite/giallo fluo. Per il 2023 Caberg punta anche sul nuovo Duke X