Triumph rinnova programma manutenzione invernale Easy winter

Per il terzo anno consecutivo Triumph Motorcycles Italia propone il programma di manutenzione invernale 'Easy winter'. Valida per interventi effettuati sino a febbraio del 2023, l'iniziativa propone, tra l'altro lo sconto del 20% sul costo dei pezzi di ricambio e della mano d'opera che si rendessero necessari.

Tra le condizioni previste, c'è la possibilità di prenotare online il proprio intervento di manutenzione tramite i siti web delle concessionarie della casa costruttrice, il 20% di sconto sull'acquisto dell'estensione di garanzia Triumph Just Ride (fino a ulteriori 24 mesi) e il servizio a pagamento "Pick up & delivery" di ritiro e riconsegna della moto al domicilio.

"La campagna Easy winter - chiariscono dalla sede italiana di Triumph - è rivolta in particolare a chi dovesse trovarsi a ridosso della scadenza della garanzia contrattuale sulla propria moto, in modo da beneficiare della copertura ancora attiva se si verificasse la necessità di qualche intervento tecnico".