Più tecnologia e design per la Bmw R 1250 Rs

Si rinnova la turistica sportiva per eccellenza di Bmw Motorrad. Se la sigla R 1250 Rs è da sempre, per la casa dell'elica, sinonimo del turismo dinamico e all'insegna del motore boxer Bmw, il modello è ora ancora più innovativo e sofisticato grazie a tutta una serie di novità appena introdotte, tra dotazioni di serie e optional.



Il motore a due cilindri fornisce ha ancora una cilindrata di 1.254 cm3 e, anche nell'attuale immatricolazione Eu5, genera 136 CV. Il controllo dinamico della trazione (Dtc) è ora di serie e si aggiunge la nuova modalità di guida Eco, sempre di serie. Il controllo automatico della stabilità Dtc di serie garantisce un elevato livello di sicurezza di guida grazie, mentre la nuova modalità di guida standard Eco aiuta il pilota a viaggiare nel modo più efficiente possibile, utilizzando anche la tecnologia del motore ShiftCam, in modo da ottenere la massima autonomia.

In modalità Eco, il pilota è incoraggiato a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell'acceleratore morbida e una limitazione della coppia del motore. In modalità Eco, poi, il display a colori Tft visualizza l'efficienza della guida. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, il pulsante della modalità di guida consente di passare rapidamente e facilmente a un'altra modalità di guida.

La nuova R 1250 Rs Adventure può anche essere equipaggiata con l'optional Riding Modes Pro, che offre ulteriori modalità di guida configurabili individualmente. La sportiva turistica di casa Bmw è dotata è dotata anche di Integral ABS Pro di serie.

Si tratta di un sistema che offre ancora più sicurezza in fase di frenata, anche in curva.

Come in precedenza, la nuova R 1250 Rs è dotata di un display a colori Tft con navigazione a frecce integrata e ampia connettività e il pilota può scegliere tra display personalizzati per vari scopi, comparse la schermata Sport che fornisce informazioni in tempo reale sull'angolo di piega attuale e massimo, nonché sugli interventi di controllo, come l'Abs Pro o il Dtc. Tra le novità di serie, gli indicatori di direzione a Led ridisegnati e la luce di marcia diurna.

Per un turismo sportivo con stile, la nuova R 1250 Rs è caratterizzata da una verniciatura di base e da due varianti Triple Black e Sport. Nella variante base, la colorazione è Icegrey non-metallizzata in abbinamento a un telaio nero. Con il modello Triple Black Sport, disponibile come optional da fabbrica, il cliente può scegliere tra due varianti cromatiche.