Eicma: protocollo Ancma Federmoto per promozione e sicurezza

Promozione della cultura del motociclismo e valorizzazione del ruolo dei motocicli sul piano sociale, industriale, sportivo e ambientale: è questo l'impegno che hanno assunto oggi i presidenti della Federazione motociclistica italiana e di Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, nella cornice di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote in corso a Rho Fieramilano, dando una veste ufficiale ad una collaborazione che va avanti da anni.

Il protocollo d'intesa sottoscritto dalle due realtà, che avrà una durata di tre anni, prevede di concordare interventi su temi di comune interesse, tra cui la circolazione su strada, la salvaguardia della pratica del fuoristrada, sicurezza, assicurazioni, emissioni inquinanti.

Per il presidente Fmi Giovanni Copioli l'obiettivo "è quello di tutelare la nostra utenza che è molto ampia e variegata, da quella sportiva a quella stradale in tutte le forme, per essere sempre di più un punto di riferimento per gli utilizzatori delle due ruote a motore". Si tratta di un 'fare sistema' a cui gli enti sono spinti dalla "varietà e la complessità delle sfide che il nostro settore deve affrontare ogni giorno" sottolinea il presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri. Una collaborazione attiva "per promuovere iniziative utili alla diffusione della mobilità su due ruote e per prevenire e risolvere eventuali criticità".