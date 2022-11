Helmo Milano, con Askoll atelier e scooter su misura

Helmo Milano ha aperto il suo primo atelier nel capoluogo lombardo. Il luogo prescelto è lo showroom milanese di Askoll, in Via Marangoni 9, dove ora si potrà trovare l'intera collezione di scooter e caschi Atelier Helmo Milano.

L'idea nasce dall'incontro di Helmo Milano, simbolo glamour nella produzione di caschi moto, e Askoll marchio specializzato nella tecnologia 100% italiana nell'ambito della mobilità elettrica.

Le due realtà hanno deciso di realizzare un'idea comune, quella di presentare uno scooter elettrico che abbinasse le conoscenze fortemente hi-tech del marchio Askoll, allo stile e all'eleganza propri di Helmo Milano. Obiettivo dichiarato dalla collaborazione tra Helmo Milano e Askoll, quella di "aiutare il mondo della mobilità elettrica ad espandersi e raggiungere tutti i target definiti al raggiungimento della sostenibilità e per contribuire a ridurre l'impatto ambientale".

L'idea si è poi concretizzata con la presentazione di un nuovo scooter elettrico in edizione limitata, che si rivolge a quella clientela più attenta allo stile e sensibile ai richiami del mondo della moda. Helmo Milano e Askoll hanno presentato anche il primo progetto internazionale di personalizzazione tailor-made per la gamma di scooter elettrici NGS. Sono otto, in totale, le diverse colorazioni attraverso le quali da oggi sarà infatti possibile configurare i veicoli Askoll by Helmo Milano NGS.