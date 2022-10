Yamaha XMAX, annunciata la gamma 2023

Dopo aver venduto oltre 750.000 scooter fra TMAX e XMAX in due decenni, Yamaha ha annunciato i nuovi modelli XMAX per il 2023. Caratterizzati un nuovo look, una strumentazione rinnovata e connessa, un comfort di guida migliorato e funzionalità superiori, i modelli XMAX 300 Tech MAX, XMAX 300, XMAX 125 Tech MAX e XMAX 125 arrivano con l'obiettivo di sottolineare l'impegno di Yamaha nell'offrire una gamma di scooter sportivi premium.

In particolare, per il 2023, il nuovo XMAX 300 Tech MAX si presenterà con un aspetto ancora più dinamico per marcare ulteriormente il suo status di scooter sportivo. Pur mantenendo il carattere originale della gamma MAX, i designer Yamaha hanno creato una scocca interamente nuova con un'illuminazione radicalmente ripensata.

I designer Yamaha si sono concentrati anche sulla creazione di un look completamente nuovo, con una scocca compatta che accentua il carattere sportivo e la maneggevolezza dello scooter. In pratica, ogni parte del design dell'XMAX 300 Tech MAX è stata riprogettata per un migliore equilibrio tra prestazioni, stile, comfort e funzionalità.

Oltre al lancio in Europa dell'intera gamma XMAX, il 2023 vedrà anche il lancio mondiale del nuovo XMAX 300. Prodotto nello stabilimento Yamaha in Indonesia, la versione globale di questo modello più venduto è destinata principalmente alla Thailandia e ad altri Paesi asiatici.