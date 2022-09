Wheels and Waves, la prima italiana al Lido di Camaiore

Un weekend di passione per le due ruote e divertimento, quello in programma per la prima volta di Wheels and Waves in Italia. L'appuntamento è dal 7 al 9 ottobre, quando al Lido di Camaiore andrà in scena il celebre evento di cultura e lifestyle motociclistico internazionale che ha scelto la Versilia per la sua prima edizione italiana. Dopo la California nel 2017, sarà infatti la 'west coast toscana' a celebrare lo spirito originale di Wheels And Waves al di fuori della sua storica sede di Biarritz.

Wheels And Waves Italy avrà tutti gli ingredienti originali che, dal 2012, hanno reso WAW l'evento moto tra i più significativi a livello internazionale. Il cuore della festa sarà il tradizionale villaggio di tende militari che ospiterà gli espositori, le aree food & beverage, lo shop ufficiale, il palco per la musica dal vivo e lo skate contest 'Hit The Deck'.

Intorno al villaggio saranno allestiti i parking moto e l'area per i test ride. I surfisti avranno poi l'occasione di scivolare sulle onde negli 'spot' locali.

Wheels And Waves Italy sarà anche fatta di sfide, nelle corse ispirate alla tradizione delle moto classiche e special. Venerdì 7 si alzerà la bandiera a scacchi del Vintage Enduro Rally.

Sabato 8 toccherà invece alla gara di flat track El Rollo e a una novità assoluta, The Race Of The Lords, la gara sprint per motociclette pre-1950 direttamente sulla spiaggia di Lido di Camaiore. I principali brand del lifestyle moto presenti a Biarritz hanno già confermato la loro presenza attiva a Lido di Camaiore, mentre diversi altri hanno già scelto l'edizione italiana per la loro 'prima volta' a WAW.