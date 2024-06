Il surplus commerciale è 10 volte superiore rispetto al 2023

Nei primi quattro mesi del 2024, il saldo commerciale dell'Italia è positivo per 17,6 miliardi di euro, un valore oltre dieci volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2023 quando era +1,5 miliardi. Anche ad aprile, secondo i dati Istat, la bilancia commerciale italiana è in surplus per 4,8 miliardi (era +362 milioni ad aprile 2023). Resta il deficit energetico, che è pari a -3,78 miliardi ad aprile 2024, un valore comunque inferiore rispetto all'anno prima (quando era -5,73 miliardi). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici sale da 6,09 miliardi di aprile 2023 a 8,59 miliardi di aprile 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA