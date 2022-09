MV Agusta: KTM distribuirà le moto italiane in Nord America

MV Agusta e KTM hanno siglato un importante partnership per la distribuzione negli Stati Uniti, Canada e Messico delle moto prodotte dal brand di Schiranna. Il sodalizio, della durata pluriennale, prevede la distribuzione, la promozione e l'assistenza clienti da parte della sussidiaria nordamericana di KTM, della gamma di motociclette MV Agusta. Da un lato la storia e la forza del brand MV Agusta, nonché l'esclusività dei suoi "gioielli" Made in Italy e, dall'altro lato, l'organizzazione consolidata del Gruppo KTM, sosterranno la crescita del prestigioso Brand italiano in Nord America.

L'accordo rientra nel piano strategico di MV Agusta che stima una rilevante crescita nei prossimi anni. KTM creerà una apposita società, con sede negli Stati Uniti, dedicata alle operazioni MV Agusta in Nord America. Le motociclette del brand di Schiranna verranno distribuite attraverso concessionari KTM selezionati oltre agli store MV Agusta esistenti e altri di prossima apertura. Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A.

ha dichiarato: "Sono particolarmente felice di questo accordo siglato tra due storiche case motociclistiche europee. Sono certo che l'impeccabile e capillare organizzazione di vendita di KTM, unita al fortissimo appeal che il nostro marchio esercita da sempre oltreoceano, porteranno grandi soddisfazioni ad entrambe, creando sinergie che ci permetteranno di attuare al meglio la nostra strategia di crescita sui mercati del Nord America."