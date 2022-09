KTM 890 Adventure R, per 2023 ancora è ancora più off-road

Pensata per l'avventura, anche attraverso gli sterrati più impegnativi. La nuova KTM 890 Adventure R, nella sua versione 2023 presentata in Idaho (USA) in occasione del KTM Adventure Rider Rally, si ispira nell'estetica e nel DNA alla 'regina' del deserto KTM 450 Raly, dalla quale riprende alcune caratteristiche estetiche e quello spirito 'pronto alla gara' che tanto piace agli appassionati del viaggio e dell'avventura.

Caratterizzata da un nuovo cupolino, nuove sovrastrutture, un nuovo serbatoio e una nuova protezione del motore che migliorano l'aerodinamica e l'ergonomia, aumentando l'agilità nell'affrontare i terreni più impervi e la protezione del pilota, dal punto di vista tecnico, la nuova KTM 890 Adventure R conferma una ciclistica solida e al tempo stesso agile grazie al resistente telaio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato a sospensioni completamente regolabili.

Nuovo è anche il display TFT da 5" dotato di connettore USB-C, caratterizzato da pittogrammi a colori e da una grafica che agevola la navigazione tra i vari menu. Inoltre, gli ultimi aggiornamenti includono un sistema di navigazione Turn-by-turn Plus, che permette al pilota di selezionare la meta preferita tra le ultime destinazioni raggiunte. Inoltre, una nuova funzione di chiamata permette di telefonare a un contatto della lista dei preferiti (che può contenere al massimo 10 numeri), oppure di comporre uno degli ultimi 10 numeri chiamati.

Anche il pacchetto elettronico è stato migliorato, con la centralina elettronica dell'ABS di nuova generazione, in grado di sfruttare i rilevamenti del sensore 6D (che fornisce costantemente informazioni sull'inclinazione, sul beccheggio, sulla velocità e sul comportamento generale della moto) così da applicare la giusta forza frenante in qualunque situazione. I piloti possono contare anche sull'ABS Offroad come funzione integrante della modalità Offroad, oppure sulla modalità Rally (opzionale), senza dovere selezionare separatamente l'ABS Offroad.

La nuova KTM 890 Adventure R sarà disponibile presso i Concessionari Ufficiali KTM nei primi mesi del 2023.