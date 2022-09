Peugeot Motocycles, rilancio sul mercato italiano da EICMA

Peugeot Motocycles ha annunciato il suo rientro sul mercato italiano e la nuova struttura è stata affidata a Giovanni Notarbartolo di Furnari nominato Managing Director. Entrato a far parte di Peugeot Motocycles nel 2020 con l'incarico di coordinare le attività sul mercato italiano e di sviluppare i mercati strategici del centro e sud America, incarico quest'ultimo che continuerà a ricoprire, il nuovo Direttore avrà la missione di rilanciare lo sviluppo di Peugeot Motocycles in Italia, in particolare attraverso il rinnovamento della rete distributiva, dei canali di vendita e dei servizi e assicurando il raggiungimento di alcuni obbiettivi strategici.

I principali punti nel programma sono quelli relativi al razionalizzare e aumentare la presenza sul territorio della rete di vendita e post-vendita, coordinare il lancio della nuova gamma, rientrare nel mercato B2B, entrare concretamente nel segmento EV, aumentare progressivamente le quote di mercato e sviluppare un portfolio di servizi al fine di creare sempre maggiore valore aggiunto al cliente finale.

"Sono elettrizzato dall'idea di questa nuova ed entusiasmante sfida - ha commentato il nuovo Managing Director - e non vedo l'ora di accogliere i nostri clienti ad Eicma per presentare loro i nostri nuovi veicoli. Questo è un nuovo inizio, senza precedenti per il brand e un nuovo capitolo della sua storia e un'occasione di rinnovamento straordinario della presenza di Peugeot Motocycles nel mercato italiano ed europeo".