Pnrr: Ancma, bene l'approvazione piano mobilità ciclistica

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - E'una ottima notizia per Anca, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, il via libera della Conferenza unificata al Piano generale della mobilità ciclistica: tra le principali misure del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che prevede un finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un valore complessivo di 1,2 miliardi.

Questo documento "pone basi solide - ha sottolineato in una nota Ancma - per fare del nostro Paese una meta primaria per il cicloturismo in Europa e creare opportunità di sviluppo per tutta la filiera collegata all'accoglienza e alla bicicletta".

"Al netto del grande lavoro culturale e di regia ancora da intraprendere, questo piano - è la conclusione - pone uno spartiacque strategico tra il passato e il futuro e segna quel passaggio da una logica di incentivi all'acquisto a una di incentivi all'utilizzo che anche l'industria di riferimento auspicava". (ANSA).