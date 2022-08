Yamaha, una flotta di veicoli per la Polizia di Stato

Una flotta di moto dedicata alla Polizia di Stato, per Yamaha che si conferma fornitore di mezzi con 170 Tracer 9, allestite con livrea e kit dedicati. Il costruttore giapponese è da molti anni accanto alla Polizia di Stato per agevolare il lavoro dei suoi equipaggi nei diversi ambiti di operatività, su tutto il territorio italiano 24 ore su 24. Il rapporto di collaborazione è ormai consolidato e Yamaha, con il programma Yamaha for Police, ha messo a disposizione delle Forze dell'Ordine e delle Amministrazioni Locali un'ampia gamma di prodotti destinati a qualsiasi situazione: urbana, extra urbana, on-road, snow o marine.

Dopo le FJR, nel 2020, è la volta delle Tracer 9. "Il reciproco rapporto di fiducia con la Polizia di Stato sta crescendo su basi solide - ha commentato Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept. Manager - costituite dalle caratteristiche tecniche, dall'avanguardia nell'innovazione e dall'adattabilità dimostrata dai mezzi in uso. La divisione Yamaha for Police sta acquisendo una serie di successi che confermano come il nostro brand traduca la propria mission di servizio per la mobilità, sia a livello individuale sia nei confronti della collettività, a garanzia della sicurezza dei cittadini e dunque attraverso il sostegno e lo sviluppo di attività per l'Authority".

La speciale fornitura, oltre che essere stata realizzata con i loghi e i colori della tradizionale livrea istituzionale della Polizia di Stato, prevede un allestimento specifico progettato in partnership con INTAV Srl, composto da un faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale, una coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza, un Kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti, un sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati, oltre alla predisposizione radio veicolare per la connessione della fotta.