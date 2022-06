Moto: 200 partecipanti da 10 paesi alla Milano-Taranto 2022

Oltre 200 partecipanti da oltre dieci paesi diversi saranno protagonisti della Milano-Taranto 2022, la rievocazione storica per moto d'epoca nata nel 1987 dall'intuizione di Franco Sabatini, in programma dal 3 al 9 luglio prossimi. Saranno oltre 1750 chilometri di strade panoramiche, tra le più suggestive d'Italia, ad essere percorsi per la '1000 miglia delle moto' alla sua 35esima edizione.

Eicma, L'esposizione internazionale delle due ruote di Milano, prevista dall'8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho, è partner ufficiale della manifestazione che accoglierà trentacinque marche di moto, più della meta delle quali italiane. Tra queste, ci sarà anche il veicolo più antico, schierato alla partenza: una Moto Guzzi Sport 13 del 1926.

L'evento "si conferma uno prezioso scrigno di passione in grado di far battere il cuore a molti amanti delle due ruote" sottolinea il presidente di Eicma, Pietro Meda. "Siamo felici di essere nuovamente a fianco degli organizzatori e di sostenere la manifestazione: ne condividiamo i valori, l'attrattività internazionale che dimostra ogni anno, la capacità di raccontare la storia della nostra industria e di far scoprire luoghi meravigliosi".