Piaggio MP3, il precursore dei tre ruote si è rinnovato

Se nel 2006 è stato il primo scooter a tre ruote al mondo, per Piaggio MP3 è tempo di tornare in una veste completamente rinnovata. Precursore di un segmento di veicoli pensati alla mobilità soprattutto urbana, ma non solo, il nuovo MP3 si ripresenta in scena con un design più sportivo e ancora più orientato al mondo automobilistico.

Rinnovato anche l'equipaggiamento tecnologico che punta ad alzare l'asticella in termini di comfort e sicurezza.

La sicurezza prima di tutto, perché il nuovo Piaggio MP3 è il primo scooter al mondo dotato di dispositivi di tipo ARAS, ovvero Advanced Rider Assistance System, dotato di una piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward, società di robotica del Gruppo Piaggio. A controllare il tutto, ci pensa la strumentazione TFT full color da 7", un sistema keyless, la connettività con navigazione e, sulla versione 530 hpe Exclusive, il cruise control e la funzione di retromarcia con videocamera.

Tre sono lue versioni che compongono la gamma del nuovo arrivato e tutte spinte dalle motorizzazioni della famiglia hpe (High Performance Engine). Piaggio MP3 400 hpe e MP3 400 hpe Sport, sono equipaggiati con il 400 cc da oltre 35 CV, mentre l'ammiraglia MP3 530 hpe Exclusive è spinta dal nuovo 530 hpe dalla potenza di oltre 44 CV. Quest'ultimo, rispetto alla precedente unità 500 hpe, garantisce un significativo incremento della coppia, a tutto vantaggio della fluidità di marcia.

Un taglio netto rispetto al passato è quello che si nota sul fronte stilistico, con un frontale più ampio e protettivo, totalmente ridisegnato e caratterizzato da un nuovo gruppo ottico full LED a sviluppo orizzontale. Al centro si apre una più piccola e sportiva presa d'aria con griglia tridimensionale a nido d'ape. Numerosi i richiami alle ultime tendenze del design automobilistico, dal frontale più imponente e sportivo, agli indicatori di direzione integrati nei passaruota.

Rinnovamento più che visibile anche al posteriore, con linee tese che corrono verso il gruppo ottico, un unico elemento orizzontale full LED sotto al quale si apre l'estrattore.

Piaggio MP3 400 hpe è disponibile al prezzo di 10.499 euro, nella versione Sport a 10.999 euro. La versione top di gamma, Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, è invece in vendita a 12.999 euro.