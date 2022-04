La MotoE inizia la nuova era con le qualifiche Q1-Q2

La Coppa del Mondo FIM Enel MotoE sta per entrare nel suo quarto anno di competizioni quando al Circuito de Jerez-Angel Nieto ospiterà l'apertura della stagione 2022 il prossimo week-end. L'innovazione e l'evoluzione rimangono un principio centrale della missione della competizione e ci sono una serie di cambiamenti entusiasmanti per questo nuovo anno. Ogni round comprende due gare, il produttore unico Energica ha apportato alcune modifiche alla Ego Corsa, e il nuovo formato di qualifica sarà composto da Q1 e Q2, sistema che farà il suo debutto, sostituendo la E-Pole.

La Energica Ego Corsa che si correrà nel 2022 ha subito alcune modifiche al motore e la moto ha anche un nuovo inverter. Questi aggiornamenti si traducono in una riduzione del peso della moto di quasi 15 kg, che è un obiettivo centrale della mobilità elettrica mondiale ed è stato un obiettivo chiave per Energica fin dall'inizio della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE.