Torna a Bari Expovalente con focus su mobilità sostenibile

Dopo dodici anni di assenza, torna a Bari Expovalente, l'esposizione dedicata a biciclette, eBike, scooter, ciclomotori, minicar elettriche, sistemi di sicurezza, mobilità sostenibile e i servizi ad essa collegati.

In fiera dal 21 al 26 aprile, parteciperanno nove realtà associate a Confindustria Ancma, l'associazione ciclo motociclo accessori: Aixam Mega, Askoll, Atala, Bergamont e Scott, Bottecchia, Cicli Lombardo, Decathlon, Patroline Group e Vaimoo.

Nel corso della sei giorni sono previsti convegni su mobilità condivisa e sostenibile e aree test dove provare le novità proposte dall'industria di riferimento.

Una "significativa opportunità", scrive Ancma in una nota, "per promuovere l'eccellenza prodotta dai nostri associati in un ambito così strategico come quello della mobilità sostenibile".

Il presidente dell'associazione, Paolo Magri, sottolinea "la lungimiranza dei vertici della fiera nell'aver portato questo contenuto all'interno di un appuntamento unico e molto importante per il Sud Italia".

Per il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, si tratta di "un segnale di ripartenza molto significativo del sistema fieristico pugliese: in questo contesto, la mobilità sostenibile è un elemento imprescindibile per il futuro delle nostre comunità".

Per chi raggiungerà il polo espositivo in bicicletta l'ingresso alla manifestazione sarà gratuito.