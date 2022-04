Husqvarna: prorogata la promozione Tax Free

Husqvarna Motorcycles ha prorogato della promozione Tax Free sull' acquisto di una Svartpilen 125 modello 2021. Fino a sabato 30 aprile, la piccola monocilindrica sarà infatti accessibile al costo di 4.516 euro (Iva inclusa), a fronte di un prezzo di listino di 5.510 euro. Inoltre, nel prezzo della moto è inclusa la polizza furto e incendio per un anno.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con I.CAR srl e prevede, nel dettaglio, la polizza furto e incendio per un anno, l'identificazione permanente della moto, una copertura assicurativa Incendio e Furto UNIPOLSAI, valida per 12 mesi (valore a nuovo, scoperto 10% con franchigia minima 200 euro), oltre all'assistenza h24 per foratura e mancato rifornimento carburante.

La Svartpilen 125 è la sorella minore della gamma stradale Husqvarna Motorcycles, rivolta ai giovani che desiderano una moto con rapporto peso/potenza ottimale per utilizzo in città e oltre il contesto urbano. Vanta componenti come sospensioni WP, freni ByBre e ABS Bosch. Il suo motore monocilindrico da 125 cc è omologato EURO 5 e si guida con patente A1.