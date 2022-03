Aprilia All Stars, appuntamento a Misano il 7 maggio

Appuntamento in pista con Aprilia All Stars che torna sul circuito di Misano per la sua edizione 2022. L'appuntamento con l'evento targato Aprilia è quello in programma per sabato 7 maggio sul circuito romagnolo, che ospiterà la grande festa della casa di Noale, in compagnia delle sue moto e dei suoi più grandi campioni. Come accadde nella prima edizione del 2019, Aprilia All Stars sarà aperta al pubblico, che avrà accesso gratuito al Misano World Circuit.

Lo scorso anno le immagini dei grandi campioni di Aprilia sul rettilineo del MWC in sella alle RSV4 e i fumogeni a rappresentare i colori della bandiera italiana, avevano fatto il giro del mondo come messaggio di augurio a conclusione dell'edizione 2021 di Aprilia All Stars, chiusa al pubblico a causa della situazione sanitaria di allora. La promessa di ritrovarsi nel 2022 a porte aperte è però stata mantenuta perché il 7 maggio il pubblico di appassionati sarà il vero protagonista, durante una giornata dedicata ad uno dei marchi più vincenti del motociclismo, con la sua storia, le sue moto e i suoi campioni di oggi, di ieri e quelli del futuro.

Parteciperanno alla festa i piloti del team Aprilia Racing MotoGP, ovvero Aleix Espargaró, Maverick Vinales e Lorenzo Savadori, accompagnati dall'Aprilia RS-GP, protagonista della classe MotoGP del Motomondiale. Il programma si preannuncia ricco e pensato per coinvolgere il pubblico nel paddock in una serie di attività, tutto con la colonna sonora di Radio Deejay e M2O, che saranno a Misano coi loro personaggi e la loro musica.

L'occasione sarà anche quella per festeggiare il trentesimo anniversario del primo alloro iridato Aprilia nel Motomondiale, con il titolo conquistato da Alex Gramigni in 125, nel 1992.

Quella moto sarà a Misano e insieme a lei tutti i modelli che hanno costruito il palmares di Aprilia, fino alla RS-GP, passando per le 125 di Valentino Rossi, le leggendarie 250 di Max Biaggi e Loris Capirossi e le RSV4 che hanno dominato il mondiale SBK ancora con Biaggi. Il programma completo sarà a breve disponibile sulle pagine del sito Aprilia.com.