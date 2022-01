Ducati, 2021 da record con 59mila moto consegnate

E' stato un 2021 di 'passione a due ruote' quello appena concluso per Ducati, che fa segnare un record di vendite. Sono state infatti per la precisione 59447 le moto che la casa di Borgo Panigale ha consegnato ai clienti in tutto il mondo nel corso dell'anno appena trascorso, facendo registrare un incremento del 24% rispetto all'anno precedente e del 12% rispetto al 2019.

"Il 2021 è stato un anno magico per Ducati - ha commentato a proposito Claudio Domenicali, CEO Ducati - e abbiamo consegnato oltre 59.000 moto, numero mai raggiunto in 95 anni di storia dell'azienda, oltre ad aver vinto per il secondo anno consecutivo il Titolo di Campione del Mondo Costruttori MotoGP e aver dato inizio all'era elettrica della nostra azienda con il prototipo V21L, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023".

Sul fronte dei numeri, nel 2021 Ducati è cresciuta in tutti i principali paesi, a partire dagli Stati Uniti che riconquistano il posto di primo mercato per Ducati con 9007 unità pari a un +32% sul 2020, seguiti dall'Italia con 8707 moto (+23% sul 2020) e dalla Germania con 6107 unità (+ 11% su 2020). Crescono anche il mercato cinese con 4901 moto (+21%), quello francese con 4352 (+ 12%) e quello inglese con 2941 unità (+30%).

"La pandemia tutt'ora in corso - ha detto ancora Domenicali - oltre a generare tanta sofferenza, ha anche reso più complesse molte attività, costringendoci a continue riorganizzazioni interne. Le catene di fornitura hanno creato ritardi nelle consegne per i quali voglio scusarmi con tutti i Ducatisti, ringraziandoli per la pazienza. Nonostante tutte queste difficoltà, la voglia di fare bene che caratterizza le donne e gli uomini qui a Borgo Panigale e nelle nostre filiali nel mondo è stata tale che siamo riusciti a ottenere risultati record.

Stiamo investendo in un percorso di crescita estremamente ambizioso che porterà l'azienda a migliorare ancora, anche con l'ingresso in nuovi segmenti".

In quanto a modelli in gamma, si conferma il grande successo registrato nel corso dell'anno per la Multistrada V4, che risulta la più venduta e apprezzata dai Ducatisti nel 2021 con 9957 moto consegnate ai clienti. Segue la famiglia degli Scrambler 800 con 9059 unità e il Monster, che raggiunge le 8734 moto vendute.

Per il 2022, invece, sono nove i nuovi modelli in arrivo e che Ducati ha presentato al pubblico nel corso della Ducati World Première web series. Tra tutte, la più attesa è la DesertX, ovvero la nuova Ducati progettata per affrontare l'off-road più impegnativo.