Kawasaki, 50 anni di 'Z' in quattro modelli celebrativi

A Cinquant'anni dall'uscita del primo modello Z, Kawasaki ha annunciato quattro modelli celebrativi Z50th. Partendo dal riferimento all'iconico modello Super Four Z1 del 1972, antenato di tutta la gamma Z, le quattro nuove moto sono state pensate per coprire un larga fetta dell'offerta in gamma nella famiglia del marchio giapponese e comprende una Z900, una Z650 e i modelli retrò sport Z900RS e Z650RS.

Se lo stile Sugomi della Z900 ha caratterizzato la supernaked dalla sua introduzione, tra design aggressivo e una guida dinamica e reattiva, l’ edizione per il cinquantesimo anniversario della Z900 sfoggia la colorazione Firecracker Red della Z1100GP, il modello Z raffreddato ad aria che ha dominato gli anni '80. Questa tonalità di rosso, presente anche sulla leggendaria GPZ900R, era il colore distintivo di Kawasaki per l’epoca. In questa colorazione, il modello Z900 Z50th sarà disponibile sia a piena potenza che in versione A2 da 70 kW.

Scendendo di cilindrata, anche la Z650 si presenta in scena con la nuova vernice rossa appositamente creata per l'anniversario. I riflessi blu scuro e argento accentuano il rosso e, come per i modelli dell'epoca, l'emblema 'Z' ed il logo Kawasaki sono rifiniti in oro, distinguendosi ulteriormente dai modelli standard. A completare l'edizione speciale ci sono cerchi color rosso, con dettagli argentati, la sella realizzata in un pellame speciale e il logo celebrativo 'Z 50th' presente sul parafango anteriore.

Sul fronte retro sport, Kawasaki è tornata alle radici del marchio Z, scegliendo l'iconico motivo 'Fireball' dell'originale Z1 per le edizioni 50th anniversario dei modelli Z900RS e Z650RS. Per questi modelli è stato sviluppato uno speciale processo di verniciatura e i colori caramellati del serbatoio e della carrozzeria sono applicati a strati per far risaltare le parti lucide. A complemento della colorazione, i telai di entrambe sono rifiniti in nero lucido e vedono l’utilizzo di un pellame speciale per la realizzazione della sella, con trama e cuciture distinte rispetto quelle presenti sui modelli standard.