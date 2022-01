Suzuki GSX-S1000GT, dal 10 gennaio via il tour di prove

Il 2022 sul fronte due ruote di Suzuki comincia nel segno di GSX-S1000GT. E' infatti in programma per lunedì 10 l'inizio del 'Tour GSX-S1000GT', ovvero l'iniziativa che porterà i demo ride della nuova Grand Tourer di Hamamatsu in giro per l'Italia per un periodo di circa tre mesi.

Il tour coinvolgerà 57 venditori presenti in diciassette diverse regioni d'Italia e toccherà l'intero territorio nazionale ad eccezione solo della Valle d'Aosta, del Molise e della Sardegna.

Suzuki fornirà alla sua rete alcuni esemplari della GT che saranno a disposizione della clientela di ciascun rivenditore aderente, per una settimana, dal lunedì alla domenica, prima di passare a un altro concessionario. Il calendario del Tour prevede in totale 399 giornate di prova, per dare tempo e modo a tutti gli appassionati e ai potenziali di clienti di toccare con mano le prestazioni, l'agilità e la connettività della nuova arrivata in casa Suzuki.

Per prenotare un test ride del Tour GSX-S1000GT è possibile selezionare nella sezione news/eventi del sito Suzuki l'elenco dei concessionari che partecipano al Tour suddivisi per regione, con le date dedicate. Una volta individuato il dealer preferito, lo si potrà contattare per telefono o via mail ai riferimenti indicati e concordare direttamente con lui il giorno e l'ora per una prova su strada.