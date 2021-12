Ducati, un pop-up store a Parigi per Multistrada V4

Un pop-up store dedicato esclusivamente a Multistrada V4 e nel centro storico di Parigi.

Il negozio è quello appena aperto da Ducati nella capitale francese, in Place de la Madeleine 32, nell'ottavo arrondissement e con l'allestimento temporaneo 'La Galerie by Ducati' pensato per offre al pubblico parigino un'esperienza nuova ed immersiva nel mondo del viaggio e dell'avventura su due ruote, firmato Borgo Panigale. "Il progetto del pop-up store - ha dichiarato Patrizia Cianetti, Marketing and Communications Director di Ducati Motor Holding - esprime la volontà di Ducati di sperimentare nuove forme di interazione con i suoi appassionati e di creare sempre più occasioni di incontro con il pubblico".

Il contesto è quello di una sorta di 'galleria d'arte', dedicata però alle due ruote Ducati. "La 'Galerie by Ducati' - hanno fatto sapere sempre dalla casa di borgo Panigale - rappresenta un'esaltazione della dimensione del viaggio, dando il giusto spazio alle storie vissute da uomini e donne insieme alla propria moto. A Parigi, per esempio, saranno presenti Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni, che con le diverse generazioni di Multistrada hanno esplorato ogni angolo del globo". Lo spazio espositivo parigino è stato inaugurato il 17 dicembre 2021 e rimarrà aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio e fino alla metà di gennaio del 2022.