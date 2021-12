Brembo: record di titoli sportivi per team forniti da gruppo

Brembo celebra nel migliore dei modi la conclusione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, confermandosi ai vertici tecnologici nelle competizioni sportive a due e quattro ruote grazie a 62 titoli mondiali ottenuti nelle principali competizioni da auto e moto fornite con impianti del gruppo bergamasco. Titoli a cui hanno contribuito anche i marchi del gruppo come Marchesini, AP Racing, Sbs Friction e J.Juan.

L'azienda ha registrato anche un ennesimo record : in 47 anni di presenza globale nelle diverse competizioni Motorsport, il gruppo non aveva mai conquistato così tanti successi come avvenuto nel 2021, per un numero totale di oltre 500 titoli mondiali conquistati nel tempo.

Una lunga esperienza nel mondo del racing che si "conferma un formidabile laboratorio per Brembo, in cui vengono testate le soluzioni tecnologiche più innovative, che vengono poi trasferite su veicoli stradali", spiega la società. Un approccio in linea con la mission di Brembo di diventare un autorevole Solution Provider al fianco dei grandi produttori di auto e moto per fornire soluzioni all'avanguardia e sostenibili che garantiscano la migliore esperienza di guida.