BMW M1000 RR, la nuova versione è 'in miniatura'

Ha una lunghezza di 45,5 cm la nuova BMW R1000RR, che però è firmata Lego. La casa motociclistica e la famosa azienda dei mattoncini in plastica, hanno infatti presentato la BMW M 1000 RR in versione Technic, ovvero le costruzioni per i 'bambini' solitamente un po' più grandi e che magari una moto la vorrebbero anche sotto l'albero di Natale, anche se la vendita del modellino aprirà solamente a gennaio 2022. Il numero di pezzi che compongono la RR in scala è da record, con i suoi 1920 componenti da assemblare. Oltre alla meticolosa attenzione ai dettagli tecnici, la versione modellino della M RR offre una serie di caratteristiche tali da attirare l'attenzione degli appassionati di montaggio casalingo. Queste includono componenti completamente funzionali come il cambio a tre marce, la forcella capovolta e il forcellone posteriore con tanto di sospensioni, per non parlare del cruscotto con tre diverse opzioni di visualizzazione e della catena di trasmissione color oro.

"Quando la direzione di BMW Motorrad ha annunciato il primo modello M su due ruote, la BMW M 1000 RR - ha commentato Ralf Rodepeter, Responsabile Marketing e Product Management di BMW Motorrad - tutti sapevano che sarebbe stata qualcosa di speciale. Allo stesso modo, il team di LEGO Technic ha capito che doveva inventarsi qualcosa senza precedenti, per rendere omaggio alla M RR. Il risultato è una moto e un modellino tecnico che rappresentano ciascuno lo stato dell'arte nei rispettivi settori".