Honda SH350i, per il 2022 si rifà il 'trucco' Sporty

Si rinnova per il 2022 il 'best seller' degli scooter firmati Honda. Il modello SH, che negli ultimi 37 anni in Europa ha superato abbondantemente il milione di unità vendute, nel 2015 è stato anche il primo scooter Honda a montare un propulsore omologato EURO4, unità che nello stesso periodo ha ricevuto miglioramenti in termini di coppia erogata ed efficienza dei consumi.

Anche l'aspetto è diventato più muscoloso, mentre le modifiche al telaio ne hanno fatto aumentare la capacità di carico mantenendo inalterata la manovrabilità. Nel 2019 sono stati introdotti il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) e la pratica Smart-Key più lo Smart Top-Box. Nel 2021, poi, era stata la volta del nuovo SH350i, con più potenza e più coppia.

Per il 2022, invece, Honda ha deciso di riproporre le livree conosciute come 'Sporty', caratterizzate da nuove tonalità cromatiche e dai cerchi verniciati in nero, con stickers rossi, e logo rosso del modello. L'aumento di cilindrata del nuovo motore, denominato eSP+, dell'SH350i si è tradotto in una potenza di picco più elevata, pari a 29,4 CV/21,6 kW (rispetto ai 25,2 CV /18,5 kW del vecchio SH300i), ma soprattutto in una spinta più sostenuta su tutto l'arco di giri, garantendo un'accelerazione e una velocità massima idonea al viaggio autostradale. Il telaio è stato disegnato con l'obiettivo del minimo peso, mentre lo stile ha fatto un passo in avanti.

Per il nuovo anno in arrivo, l'SH350i sarà disponibile in numerosi colori, ovvero Mat Carnelian Red Metallic, Mat Ruthenium Silver Metallic, Pearl Cool White, Black, oltre alle nuove versioni Sports 2022 in Pearl Falcon Gray e Mat Blacky Gray Metallic.