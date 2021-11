BMW K 1600, le 'sei cilindri' di casa Motorrad di rinnovano

Arrivano i nuovi modelli K 1600 di BMW, trama guida dinamica dei sei cilindri, comfort e lusso per il turismo e per il viaggio. "Per un'esperienza di guida ancora più intensa - hanno commentato da BMW Motorrad - abbiamo migliorato i nuovi modelli K 1600 attraverso numerosi ammodernamenti tecnici. L'impareggiabile motore a sei cilindri rende queste moto uniche e affascinanti su scala globale. In questa versione ulteriormente sviluppata, il motore è superiore e ancora più potente rispetto al precedente". Dal 2010, con i modelli K 1600, BMW Motorrad offre affascinanti e lussuose motociclette equipaggiate ai massimi livelli con il performante motore a sei cilindri.



La K 1600 GT è la variante più agile e dinamica del design sei cilindri, mentre la K 1600 GTL con la maggiore ergonomia e il bauletto di serie, si presta maggiormente ad una guida piacevole. La K 1600 B appartiene ad una specie completamente diversa. Offre la caratteristica 'streamlining' con una sezione posteriore bassa in stile bagger. Il suo motto è "The Spirit of the Open Road". . Sulla base della K 1600 B, la K 1600 Grand America unisce le prestazioni elevate del motore a sei cilindri in linea con accessori esclusivi che rendono i viaggi a lunga distanza in stile americano un'esperienza confortevole, sia da soli che in compagnia.

Il motore a sei cilindri è stato adattato alle attuali normative Euro 5 per l'uso nella nuova K 1600 GT, GTL, B e Grand America. Da un punto di vista tecnico, il pezzo forte è costituito dall'uso del sistema di gestione elettronica del motore BMS-O, due sensori di detonazione e due sonde lambda a banda larga aggiuntive. Oltre ai valori di emissione drasticamente diminuiti, ci sono anche notevoli vantaggi relativi alla potenza e alla coppia del motore a sei cilindri.

Un ulteriore nuovo componente è il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR). Grazie ad esso, sarà possibile evitare in modo sicuro le condizioni di instabilità di guida, che possono svilupparsi guidando nella fase di rilascio dell'acceleratore o quando si scala marcia a causa di un eccessivo slittamento della ruota posteriore.

Sul fronte tecnologico, le nuove K 1600 GT, GTL, B e Grand America sono equipaggiate di serie con un nuovo display a colori TFT da 10,25 che permette di visualizzare la mappa di navigazione sul quadro strumenti, rimuovendo dunque la necessità di un display aggiuntivo. Le nuove K 1600 GT, GTL, B e Grand America sono disponibili ciascuna in tre opzioni cromatiche: una variante base, una variante di stile e l'Option 719. La Option 719 "Midnight", disponibile solo per la K 1600 B e la K 1600 Grand America ha una verniciatura in Meteoric Dust II metalizzata con tema "Galaxy" raffigurato con la stampa a immersione.