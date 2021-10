BMW Motorrad Days, appuntamento nel 2022 a Berlino

Dopo la pausa forzata causa pandemia, tornano in scena i BMW Motorrad Days che fanno rotta verso Berlino. L'appuntamento è per il 2022, dal 2 al 3 luglio, con l'evento che da quasi due decenni è un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote dell'elica di tutto il mondo. Questa volta la location sarà il Summer Garden, nel quartiere fieristico Messe Berlin e l'evento si terrà subito dopo il Pure&Crafted Festival, che avrà luogo il primo luglio 2022 nello stesso luogo e di cui BMW Motorrad è ancora una volta promotore e sponsor principale.

"Il nuovo concept - ha commentato Markus Schramm, Head of BMW Motorrad - si basa sull'istituzione di una presenza a lungo termine presso lo stabilimento BMW di Berlino con i BMW Motorrad Days. Possiamo sfruttare le sinergie con il già noto e collaudato Pure&Crafted Festival. Tuttavia, continueranno ad essere due eventi separati e indipendenti: BMW Motorrad è partner e sponsor del Pure&Crafted Festival, mentre noi ospitiamo i BMW Motorrad Days, il più grande evento per i clienti del marchio in tutto il mondo".

La due giorni sarà ancora dedicata interamente alla comunità internazionale dei fan BMW Motorrad e al divertimento su due ruote. Oltre a nuovi prodotti, acrobazie spettacolari, celebrità del motorsport, test ride e molto altro ancora, gli ospiti vivranno l'atmosfera di festa dei BMW Motorrad Days, a cominciare dagli stunt show che sfideranno i limiti della fisica nell'originale Motodrom, il più antico Wall of Death del mondo.

Inoltre, i dintorni di Berlino potranno essere esplorati in moto sia su strada che fuori strada, grazie ai tour organizzati con guide locali.