Royal Enfield, 120 candeline insieme a Belstaff

Per festeggiare i suoi primi 120 anni, Royal Enfield ha preparato due moto customizzate e una linea di abbigliamento. L'operazione promossa dalla storica casa motociclistica britannica è nata in collaborazione con Belstaff, altro marchio britannico e specializzato in abbigliamento motociclistico. In omaggio alla collaborazione tra questi due brand il Custom Team interno di Royal Enfield ha realizzato due Continental GT 650 custom, con livree uniche ed elementi di design che incorporano dettagli di Belstaff, come i tessuti cerati British Millerain e particolari in ottone anticato. I due esemplari di moto saranno esposti in alcuni negozi e rivenditori Belstaff in Europa.

Sul fronte abbigliamento, tra i pezzi forti della collezione ci sono le giacche create in edizione limitata Royal Enfield x Belstaff, ispirate all'iconica giacca Trialmaster in cotone cerato e alla giacca da moto con protezioni Brooklands. Ogni capo è decorato con una speciale applicazione commemorativa 'Royal Enfield 120-year Anniversary' sulla manica destra e una placchetta di metallo rivettata 'Limited Edition' sulla zip interna. La capsule collection celebrativa comprende anche una serie di T-shirt, felpe con zip, cappellini e tazze smaltate.

"Nell'ambito delle celebrazioni del nostro 120° anniversario - ha detto Arun Gopal, Responsabile dei mercati EMEA di Royal Enfield - siamo entusiasti di presentare la collaborazione con Belstaff, uno dei brand britannici più iconici, e di celebrare questo speciale traguardo del nostro brand in un modo così unico. Da casa motociclistica più antica al mondo, che ha avuto origine nel 1901 nello storico stabilimento di Redditch, siamo incredibilmente orgogliosi della nostra ricca tradizione e della nostra filosofia improntata sulla realizzazione di prodotti autentici in grado di resistere al passare degli anni".