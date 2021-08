Suzuki GSX-S950, aperte prenotazioni per la street-fighter

Aperte le prenotazioni per la nuova Suzuki GSX-S950 e c'è anche un'offerta di lancio. La street-fighter di Hamamatsu fa il suo ingresso nel listino ufficiale Suzuki a 10390 Euro ma, in questa prima fase di commercializzazione, può essere acquistata al prezzo di 9390 Euro. Stesso listino sia per la versione da 70 kW sia per quella depotenziata da 35 kW, che fa della GSX-S950 la moto di maggior cilindrata oggi disponibile sul mercato per i titolari di patente A2. Entrambe le configurazioni sono omologate Euro 5 e vantano una coppia generosa ai bassi e una progressione lineare ai medi regimi, che si traducono in alte prestazioni ma fruibili da tutti i motociclisti.

La GSX-S950 può essere ordinata in due colori, ovvero il Blu che evoca la tradizione delle sportive stradali Suzuki, oppure Nero e le prime consegne sono previste per il mese di settembre.

Ogni motociclista potrà anche personalizzare la sua nuova Suzuki grazie a un ricco catalogo di accessori originali. Alcuni articoli permettono di dare un tocco personale e sportivo alla linea, mentre altri esaltano la versatilità nell'uso quotidiano e nei viaggi. L'assortimento spazia da componenti in carbonio che richiamano il mondo delle corse a pratiche borse da serbatoio di varie misure, passando per le leve freno e frizione ricavate dal pieno, in alluminio anodizzato con inciso il logo GSX-S. Non mancano nemmeno gli slider che proteggono la moto nel caso che si appoggi sul terreno. Diverse anche le formule finanziarie studiate in collaborazione con Findomestic. Un esempio: la possibilità di acquistare la street-fighter di Hamamatsu con anticipo zero finanziando l'intero importo fino a 72 mesi con prima rata a 3 mesi.