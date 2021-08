Honda CRF250 R, completa la gamma off-road 2022

Si completa in casa Honda, con l'arrivo della CRF250R, la gamma off-road per il 2022. La nuova CRF250R, sulla scia della CRF450R, che ha ricevuto sensibili miglioramenti mantenendo saldo il concetto di sviluppo 'Razor Sharp Cornering', promette di essere ancora più facile da guidare e di consentire all'amatore, così come al professionista, di essere più veloce in tutte le condizioni. La CRF250R 2022 riceve telaio e forcellone della CRF450R 2021, pluricampione del Mondo MXGP con Tim Gajser, ma anche aggiornamenti al motore, una nuova frizione a 9 dischi, forcella rivisitata e un risparmio di 3 kg di peso complessivo rispetto alla versione precedente.

La nuova versione beneficia inoltre di ampie rivisitazioni del sistema di aspirazione e scarico, pensate per migliorarne l'efficienza, che includono un airbox più grande, angolo iniettori ricalibrato, alzata valvole rivista, condotto di scarico rettilineo e silenziatore più leggero. Nel complesso, gli aggiornamenti, uniti alla nuova rapportatura del cambio, regalano un aumento del 10% della potenza massima, il 15% di coppia a regimi medio/bassi, maggiore velocità di punta e una migliore risposta del gas. Il telaio e il forcellone sono quelli dalla CRF450R campione del Mondo MXGP con Tim Gajser, da cui eredita la geometria della ciclistica e il bilanciamento della rigidità. Tutto questo, con l'aggiunta della forcella Showa aggiornata, migliora sensibilmente anche la maneggevolezza e la precisione di guida in curva.

Le sovrastrutture sono completamente nuove, disegnate tramite un sistema di fluidodinamica computazionale. Le protezioni del radiatore sono ora realizzate in un pezzo unico e le nuove alette migliorano il flusso d'aria verso il radiatore. La nuova sella è più corta, più leggera e più bassa nella parte posteriore di 10 mm e permette al pilota di avere una maggiore libertà di movimento. Tutta la famiglia CRF 2022 è disponibile nella nuova colorazione 'full Red'.