Honda: Super Cub 125X, rivisitazione in chiave tutta sarda

Dopo il lancio del tanto atteso Super Cub C125, Honda Italia ha affidato a Motocicli Audaci il compito di una rivisitazione del suo iconico scooter a marce. In due mesi di lavoro sul Super Cub 125X, il team di Motocicli Audaci ha realizzato un concept sulla base del veicolo standard pensato per non discostarsi in maniera drastica del modello di serie. A capo dello sviluppo Nicola Manca, responsabile della progettazione e del coordinamento generale, e Matteo Murgia, già conosciuto per i numerosi interventi grafici su base Honda come la Tokyo Legend, la Rebel Mask e il Crazy Monkey.



Le modifiche apportate non hanno richiesto interventi strutturali sul veicolo, ma hanno riguardato il reparto sospensioni e la parte estetica, con ampi interventi sulle forme e sulla verniciatura. Il Super Cub 125X ha infatti conservato molte delle sue parti originali, come il faro a LED, ma presenta alcune novità rispetto al modello di partenza. La sella biposto, ad esempio, realizzata in pelle e alcantara, sfrutta la base originale per poi rastremarsi sul parafango. Il parafango a coda d'anatra, realizzato su misura in metallo da Serri Motorsport, presenta al suo interno una luce a LED con frecce integrate. Le plastiche anteriori e il copridisco, invece, sono state progettate al CAD e stampate con il coinvolgimento del FabLab NAT14, laboratorio digitale nato presso l'istituto superiore Asproni di Iglesias.

Grande attenzione è stata riservata anche allo scarico, salvaguardando l'elemento iconico delle plastiche laterali, questa volta in carbonio, che diventano non solo elemento estetico ma anche funzionale, assumendo una funzione paracalore ma capace di contenere il silenziatore realizzato su misura.

Nuova colorazione anche per i cerchi originali, riverniciati in un nero ruvido che non teme la polvere e con pneumatici tassellati di generosa sezione. Super Cub 125X è stato quasi interamente realizzato in Sardegna, studiato per poter affrontare gli oltre 500 chilometri di sterrato del prossimo Dust'n Sardinia, in programma dal 17 al 19 settembre. Il Super Cub 125X sarà esposto anche ad EICMA 2022.