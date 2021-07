Five produce e-bike per servizio noleggio di Pirelli

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - È prodotto interamente a Bologna uno dei modelli di punta della flotta di eBike a disposizione dei clienti dell'innovativo servizio di noleggio Cycl-e around ideato da Pirelli. Il gruppo Five, Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, appartenente a Confindustria Ancma, ha infatti firmato con il marchio Italwin la nuova city bike a pedalata assistita, Trail Ultra, che va ad arricchire il parco di soluzioni green per le aziende offerte dalla realtà leader nella produzione di pneumatici.

Telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata, freni a disco e un motore Five F90 di seconda generazione alimentato da una batteria da 504 watt, sono le principali caratteristiche del'eBike costruita per Pirelli. Dallo stabilimento di Bologna del gruppo sono già usciti 125 pezzi. Uno sforzo produttivo, "che - ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Five Fabio Giatti - siamo riusciti a sostenere, malgrado le difficoltà di approvvigionamento e forniture che il settore ciclo sta vivendo in questo momento".

Il programma offerto da Pirelli prevede un abbonamento che include l'uso esclusivo di una bicicletta a pedalata assistita per raggiungere il posto di lavoro e anche per il tempo libero, assicurazione, assistenza, stalli dedicati e una serie di opzioni flessibili. "Siamo particolarmente orgogliosi che Pirelli abbia riconosciuto nelle nostra impresa il valore della produzione italiana e - ha aggiunto infine Giatti - siamo allo stesso tempo fieri di partecipare con i nostri prodotti allo sviluppo di un progetto unico e alternativo, che ha anche il grande merito di diffondere la cultura dell'utilizzo della bici, della sostenibilità e del benessere aziendale". (ANSA).