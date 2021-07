Honda: premiate le migliori moto 'special' europee

Le dieci migliori moto 'special' europee secondo il punto di vista di Honda. In occasione del Wheels&Wave festival che si sarebbe dovuto tenere a Biarritz nei giorni scorsi, Honda Motor Europe aveva in programma di esporre dieci tra le migliori CB650R Special create da concessionarie ufficiali Honda di Francia, Spagna e Portogallo.

Nonostante la cancellazione dell'evento, la casa giapponese ha deciso di mostrare, anche se in maniera virtuale sul sito Honda Customs, le customizzazioni dei suoi dealers europei. Tra le moto selezionate, una omaggia la ripartenza di un concessionario dalle proprie ceneri a seguito di un incendio devastante, un'altra celebra le classiche gare di endurance del passato su suolo francese, un'altra ancora rende omaggio alla leggendaria CB750 Four del 1969.

Tra le premiate, la CB650R Hedicion che arriva da Madrid e che, in omaggio alla storia sportiva di Honda, ha avuto come ispirazione l'auto da corsa Brabham Honda BT18 del 1966, come la CB650R Akira da Santander, ispirata alla parola giapponese Kaizen (che significa migliorare), oltre alle CBR650R Café Racer da Girona che incrocia stile café racer e steam punk, oltre alla 'Fenix', dedicato alla ricostruzione di una concessionaria di Trofa, Portogallo, distrutta da un incendio. La CB650R Four è invece la premiata che arriva da Tolosa, in Francia, e che si ispira alle leggendarie competizioni della Bol d'Or, interpretate in stile Neo Sports Café, mentre la White Edition, da Anglet, sempre in Francia, ha puntato tutto sull'inedito colore.

Altra concessionaria e altra special, per la CB650R in arrivo da Nizza e ispirata all' impennata di una bici Bmx, tra vernice nero lucido, pneumatici con fascia bianca e forcella 'total black'. La KarbOne Edition nata a Rouen, invece, con la sua verniciatura color oro celebra la leggendaria Honda CB750 FOUR K0, la quattro cilindri che stupì il mondo nel 1969. La special Flat Tracker, realizzata da un concessionario di Cognac, riprende lo spirito dei flat track vintage e dei supermotard, mentre la Four Limited Edition, da Angers, altra località francese, punta a far tornare la memoria alla storica CB750 Four.