Ducati Panigale V4 S, in 'pista' con accessori Performance

Il DNA da 'pista' della Panigale V4 S si arricchisce degli accessori Ducati Performance. Per la moto che incarna tutta l'essenza della sportività del marchio, Ducati mette a disposizione tutta la gamma degli accessori pensati proprio per consentire alla sua moto di raggiungere le massime prestazioni in pista, tanto per i professionisti quanto per gli amatori.

Nella versione 2021, la supersportiva di Borgo Panigale è ancora più facile da guidare ed è progettata per aiutare il pilota a raggiungere il massimo della performance in circuito, riuscendo a migliorare i tempi sul giro. La Panigale V4 2021 è dotata di due Riding Mode Race, A e B, che possono essere personalizzati dall'utente ed è l'unica moto al mondo dotata di ABS Cornering 'Only Front' sviluppato specificatamente per la massima performance in pista. Tutti gli accessori Ducati Performance sono disegnati dal Centro Stile Ducati e realizzati in collaborazione con partner selezionati, con l'obiettivo di garantire il massimo della performance ed esaltare il look tipicamente racing della moto.

Lo scorso 30 maggio il pilota del Barni Racing Team Luca Salvadori ha dimostrato le qualità 'pronto gara' della Panigale V4 S, partecipando e trionfando nella categoria 1000 Open della seconda tappa del Trofeo MotoEstate 2021, uno dei più frequentati trofei amatoriali in Italia. Nell'occasione, la Panigale V4 S di serie guidata da Salvadori, accessoriata con scarico completo racing, gomme slick Pirelli e una serie di accessori contenuti nel catalogo Ducati Performance, ha conquistato anche la pole position, facendo segnare il record del Cremona Circuit.

Gli accessori montati sulla Panigale V4 S di Salvadori nel corso della competizione possono essere acquistati in tutti i concessionari della rete Ducati. Tra questi, il gruppo di scarico completo in titanio Akrapovič, sviluppato dai tecnici Ducati Corse sulla base dello scarico montato sulle Panigale V4 R utilizzate nel Mondiale Superbike da Scott Redding e Michael Rinaldi, le pedane regolabili in alluminio Rizoma, che consentono di trovare la posizione più adatta alla corporatura e allo stile di guida del pilota e la sella racing in tessuto tecnico, in grado di offrire comfort e aderenza per massimizzare la stabilità durante la guida. Sono presenti inoltre una serie di elementi realizzati in carbonio, come il parafango anteriore e la cover forcellone, ma anche i set cover rimozione portatarga e cover fori specchi, ideali per chiudere i fori dovuti alla rimozione degli elementi non necessari nell'uso pista.