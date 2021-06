Suzuki GSX-S950, moderna street-fighter da DNA sportivo

Si chiama GSX-S950, la nuova arrivata in casa Suzuki. Presentata in anteprima dalla casa giapponese, la GSX-S950 è una moderna street-fighter, con un pacchetto tecnico che vanta tutta l'esperienza Suzuki nel mondo delle corse. Telaio, forcellone e meccanica derivano dalla gloriosa stirpe delle plurivittoriose GSX-R, ma qui sono sviluppati in vista di un utilizzo prevalentemente stradale. Il motore Euro 5 è disponibile in due configurazioni, da 70 o 35 kW. Alla base della GSX-S950 c'è una filosofia che in casa Suzuki hanno chiamato "Beauty and Excitement" e ogni suo aspetto è focalizzato sulla voglia di viaggiare, la facilità d'uso e le prestazioni. La linea esprime dinamismo attraverso una sagoma in cui la massa appare spostata in avanti, come se la moto fosse sempre pronta a scattare. Il frontale compatto è dominato da un faro a LED sovrapposti che trova un bilanciamento visivo nel codino, snello e rastremato. Questi elementi fanno risaltare la parte centrale del motociclo in cui i designer Suzuki hanno eliminato tutto il superfluo per mettere in evidenza le forme muscolose della meccanica.



Un ruolo chiave nell'estetica spetta anche al serbatoio da 19 litri, un dato non comune per una naked che, assieme ai consumi contenuti, consente una grande autonomia. Sotto la sella batte il motore quattro cilindri in linea da 999 cm3. Questa unità Euro 5 è quella di maggior cubatura oggi disponibile nel segmento per i titolari di patente A2 e offre una spinta decisa anche nella versione da 35kW, adatta ai giovani piloti. Il reparto trasmissione adotta l'evoluto Suzuki Clutch Assist System (SCAS) che aggiunge una funzione di assistenza alla frizione antisaltellamento. In questo modo la leva risulta più leggera da azionare e riduce l'affaticamento della mano in ambito urbano. Così come il motore, anche la ciclistica ha un DNA racing. Il telaio a doppia trave in alluminio associa elevata rigidezza e peso contenuto, collegando direttamente il cannotto di sterzo e il perno del forcellone, Quest'ultimo, a sua volta in lega di alluminio, deriva direttamente dalla GSX-R1000 e contribuisce a ottenere un'eccellente tenuta di strada, oltre a un look da vera superbike. La taratura dell'assetto è ottimizzata in funzione dell'impiego degli pneumatici radiali Dunlop Roadsport 2, progettati ad hoc per dare il meglio sulla GSX-S950. L'impianto frenante, supportato da un'unità ABS di ultima generazione leggera e compatta, sfrutta pinze anteriori Tokico monoblocco ad attacco radiale con quattro pistoncini che agiscono su dischi flottanti da 310 mm.

A garantire al pilota una sensazione di padronanza della GSX-S950 sono anche i numerosi sistemi elettronici integrati nel Suzuki Intelligent Ride System. Questi dispositivi permettono a chi guida di ottimizzare il comportamento in base alle diverse condizioni del fondo stradale, alla propria esperienza e al grado di confidenza con la moto, rendendola più gestibile e prevedibile nelle reazioni. La GSX-S950 adotta anche un controllo elettronico della trazione a 3 livelli e disattivabile. Il sistema limita tempestivamente la potenza e aiuta a prevenire lo slittamento quando è rilevata un'imminente perdita di aderenza. La sua presenza dà tranquillità al pilota, riducendo lo stress e la fatica, infondendo sicurezza in ogni situazione di guida. Ogni cliente può poi scegliere tra un assortimento di 29 accessori originali, con i quali adattare la moto ai propri gusti e alle proprie esigenze.