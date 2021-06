Motorbike Expo, tutto pronto per la 'Special Edition'

E' tutto pronto per la riapertura del sipario sul Motorbike Expo di Verona. La rassegna torna in scena nella sua 'Special edition' dal 18 al 20 giugno, a Veronafiere, dopo la pausa dettata dalla pandemia. In programma, le novità di mercato, ma anche le nuove proposte di un'industria e di un artigianato che non hanno più potuto incontrare il proprio pubblico dall'ultima edizione di MBE nel gennaio 2020. Nel terzo weekend di giugno, alla rassegna veronese saranno presenti le maggiori case motociclistiche, i produttori di accessori, di abbigliamento, la Federazione Motociclistica Italiana, i moto club e tutti i servizi legati al mondo delle due ruote. Molte delle marche motociclistiche saranno presenti con attività di demo ride, ovvero un'occasione unica per provare un gran numero di nuovi modelli che le case motociclistiche metteranno a disposizione dei visitatori.

Saranno sviluppate ulteriormente anche le attività all'aperto come le scuole guida per i più piccoli e tante nuove iniziative.

Non solo quelli delle moto, però, saranno i motori che 'muoveranno' il MBE 2021. Jeep ha infatti riconfermato la sua partecipazione alla fiera internazionale con la 'Jeep Experience' che porterà i visitatori su un percorso in grado di esaltare le capacità di queste auto. Per le tre giornate, Federmoto ha poi pianificato una serie di eventi, tutti da vivere 'in sella'. Tre le diverse tipologie di tour a cui è possibile iscriversi sul sito www.motorbikeexpo.it, ci sono quelli dedicati alle maxi enduro e alle tourer, uno alle cafe racer e uno su fondo naturale per scrambler e special offroad. I motociclisti che raggiungeranno Verona in moto potranno entrare direttamente nell'area della fiera, grazie al Moto Parking dedicato esclusivamente alle moto e situato nel cuore dell'area expo dove i motociclisti. Per chi arriva in moto, l'ingresso da cui accedere è quello della 'Porta C'. La fiera sarà aperta dalle 9 alle 22 il venerdì e il sabato, mentre la domenica si chiuderà alle 20. Per questa 'edizione speciale' di MBE gli organizzatori hanno voluto proporre un 'prezzo speciale'. I biglietti costeranno 10 euro per tutti i visitatori (-50% rispetto l'edizione 2020) come segnale di ripartenza per tutti gli appassionati delle due ruote. Per accedere a MBE 2021 sarà necessario mantenere delle accortezze per uno svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza. Quindi: mascherina sempre indossata all'interno dell'area expo, distanziamento di sicurezza e utilizzo del gel igienizzante.