Suzuki Burgman, da oggi aperta la prevendita

Entra da oggi nel listino di Suzuki il nuovo Burgman 400. L'operazione è quella che da di fatto anche il via alla prevendita dello scooter di grossa cilindrata della casa di Hamamatsu. Le consegne partiranno con l'inizio dell'estate.

Il nuovo Burgman 400 si è rinnovato e ha ottenuto l'omologazione Euro 5, introducendo anche importanti novità come il traction control e la tecnologia Dual Spark. Le forme hanno confermato l'attenzione alla protezione aerodinamica e al comfort, assicurato da sella e pedana che permettono a chiunque di poggiare bene i piedi a terra. Sotto la seduta c'è un vano da 42 litri, in cui si possono sistemare un casco integrale e uno demi-jet. Per gli oggetti più piccoli ci sono due pratici cassetti nel retro dello scudo, uno dei quali dotato anche di presa 12V.

Per l'occasione la casa nipponica ha deciso di proporre condizioni di vendita dedicate alla fase di lancio del nuovo scooter con cilindrata 400 cc. La campagna prevede due tipologie di finanziamento, studiati con il partner Findomestic. Entrambi i piani prevedono un anticipo e rate da 99 euro e la differenza sta nella lunghezza del finanziamento: nel primo caso le rate avranno una durate di 36 mesi con inizio della prima rata a 6 mesi, nel secondo caso il piano di pagamento prevede 48 mesi con inizio della rata a partire dal settimo mese.

In questi giorni è stata anche svelata la prima opera realizzata nell'ambito del progetto ARThletes, che coinvolge quattro illustratori italiani di fama internazionale, ai quali Suzuki ha chiesto di rappresentare il concetto di Atleta Elegante, traendo ispirazione dalle caratteristiche dello scooter e a partire dal concetto di sportività, vista la prossimità dell'apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Gli artisti sono Gianluca Folì sul tema Nuoto/Eleganza, Francesco Poroli per Corsa/Sportività, Riccardo Guasco a proposito di Equitazione/Stabilità, Van Orton che si è dedicato ai temi Scherma/Sicurezza.