KTM Adventure 890, con accessori Touratech ancora più enduro

Una linea di completa di accessori e la KTM 890 Adventure è ancora più votata al viaggio. Per coprire l'ampia gamma di utilizzo della KTM 890 Adventure, Touratech ha infatti messo a disposizione una vasta scelta di accessori dedicati proprio alla tourer-enduro della casa olandese. Questa selezione comprende sistemi di borse per i bagagli, protettori, parti ergonomiche e numerosi accessori complementari e pensati per rendere il viaggio più 'comfortevole'.

Se la versione standard della 890 di casa KTM si rivolge al viaggiatore enduro più sportivo e più orientato alla strada, la R è la motocicletta preferita dai piloti che non vedono l'ora di affrontare i percorsi più difficili, per i quali è necessario anche il giusto equipaggiamento.

Sul fronte del trasporto dei bagagli, c'è il collaudato traliccio realizzato in robusto tubo di acciaio inossidabile da 18 mm, che è stato perfettamente adattato alla geometria della 890. La cremagliera disponibile può essere equipaggiata con una gamma completa di borse laterali in alluminio. Il sistema, appositamente progettato, si adatta perfettamente al silenziatore posteriore, rendendo efficiente l'utilizzo dello spazio disponibile nella parte posteriore e risparmiando sulla larghezza complessiva.

Nel catalogo Touratech c'è anche un portapacchi per fissare in modo sicuro la borsa tubolare, oltre a numerosi bagagli morbidi. Per una enduro come la KTM 790 Adventure non potevano mancare le protezioni per il motore, a cominciare dalla piastra Rallye Evo, progettata per i percorsi più insidiosi, dove le parti meccaniche potrebbero venire messe a dura prova. Per il comfort e l'ergonomia ci sono poi le selle, disponibili in tre altezze, le pedane larghe e il parabrezza pensato appositamente.