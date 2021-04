MotoGp: Fmi, siamo pronti a organizzare terzo Gp in Italia

"Noi abbiamo le strutture pronte per organizzare un terzo Gran premio del motomondiale in Italia se ce ne fosse la necessità". Il Presidente della Federazione motociclistica italiana (Fmi), Giovanni Copioli, presente al Mugello per assistere al via della stagione 2021 del Campionato italiano velocità (Civ), ha così commentato la possibilità che nel caso gli stati extra europei non fossero in grado di ospitare i Gp programmati nei loro paesi, l'Italia sarebbe pronta e proporsi agli organizzatori.

"E' chiaro che dovremo capire anche cosa intenderanno fare la Dorna e la Federazione internazionale - ha proseguito Copioli - Speriamo che ci sia per riempire il vuoto lasciato nel calendario. una normalizzazione del calendario e si possa correre ovunque, ma in caso di richiesta noi siamo pronti. Basti pensare che l'anno scorso il mondiale di cross che si è svolto su 18 prove, ben nove si sono disputate in Italia e questo la dice lunga sul fatto che noi siamo pronti, l'Italia è pronta e tutti i commissari, i direttori di gara, le strutture e gli impianti sono a disposizione".

A breve verrà presa anche la decisione se riaprire, anche parzialmente, le tribune al pubblico per i Gp d'Italia del 30 maggio al Mugello e per quello di San Marino il 19 settembre al Misano Adriatico: ''Sono abbastanza fiducioso, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Questa ipotesi è abbastanza concreta, ovviamente bisognerà capire con realizzarla. La scorsa stagione a Misano sono entrate 10 mila persone. Penso che quest'anno ci saranno le condizioni per allargare ancora di più questi numeri".