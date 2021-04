Suzuki V-Strom 650, Kit Freedom per viaggiare comodi

Un nuovo kit in omaggio per Suzuki V-Strom 650. Il pacchetto in questione è quello che la casa di Hamamatsu ha voluto chiamare Freedom e che sarà regalato a chi acquisterà, fino al 30 giugno, una V-Strom 650 o la V-Strom 650 XT. Il kit è composto da una selezione di accessori originali pensati per esaltare la vocazione turistica della Sport Enduro Tourer giapponese, permettendo di affrontare viaggi più lunghi con la massima comodità. Suzuki ha poi deciso di aggiungere anche l'estensione della garanzia della casa fino a 4 anni, comp resa nel prezzo. L'elemento di maggior pregio del kit è una coppia di borse laterali in alluminio da 37 litri, con le relative serrature e le staffe di fissaggio.

Queste borse vantano un'eccellente capacità di carico con un ingombro laterale ridotto. L'apertura è verso l'alto, per accedere al contenuto anche negli spazi angusti. Per tutte le operazioni di carico e scarico l'ideale è sempre sistemare la moto sul cavalletto centrale, compreso nel Kit Freedom. Nella dotazione aggiuntiva figurano anche il parabrezza Touring maggiorato, che assicura un'eccellente protezione dall'aria e dalle intemperie, le estensioni per gli specchietti che permettono di allargare la visuale sulla zona retrostante e il traversino per il manubrio.