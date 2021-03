Moto Guzzi, speciale 'porte aperte' per centenario

In occasione dei 100 anni del marchio arriva lo speciale 'porte aperte' di Moto Guzzi. Presso i punti vendita dell'Aquila di Mandello del Lario sono sbarcati i nuovi modelli V7, cresciuta nella cilindrata fino a 850 cc, la classic enduro V85 TT MY 2021 e la rinnovata V9, a disposizione per farsi conoscere dagli appassionati motociclisti in vista della bella stagione, compresa la speciale livrea Centenario, disponibile limitatamente al 2021 per i modelli V7 Stone, V85 TT e V9 Bobber e che celebra il primo secolo di Moto Guzzi ispirandosi ai colori della celebre Otto Cilindri da Gran Premio. Inoltre, grazie a Piaggio Financial Services, le nuove V7, V85 TT e V9 possono essere acquistate con finanziamenti dedicati.



Si parte online, navigando sul sito motorizzi.com, dopodiché è possibile prenotare un appuntamento presso il concessionario selezionato. Appuntamento che si può svolgere recandosi personalmente in sede dal concessionario, oppure tramite video-call. La gamma Moto Guzzi 2021 si presenta completamente rinnovata: se V7 è cresciuta fino alla cilindrata di 850 cc, è più veloce, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita, V85 TT con il motore Euro 5 diventa più performante e divertente, con più coppia ai bassi e medi regimi, aumentando la piacevolezza nella guida. Completano le novità l'elettronica, con cinque riding mode, nuove grafiche e i cerchi per pneumatici tubeless. Anche Moto Guzzi V9 è completamente rinnovata nel motore, bicilindrico di 850 cc da 65 CV e 73 Nm di coppia e nel telaio evoluto.