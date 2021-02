Scrambler Ducati Live, largo alla musica emergente

Dalle due ruote alla musica il passo è breve, con Scrambler Ducati Live. Il format, in arrivo da Borgo Panigale, è basato su live session e interviste a musicisti emergenti del panorama italiano. Le sei live session, in uscita a marzo 2021, sono realizzate insieme a Fonoprint, lo storico studio di registrazione bolognese di cui Lucio Dalla era socio e che ha visto nascere artisti come Vasco Rossi e Francesco Guccini.



Prendono parte al progetto anche gli studenti del corso in Digital Communication, Content & Social Media Marketing della 24ORE Business School, che definiranno in un project work il piano di lancio e la strategia di comunicazione per il lancio del format. Sul canale YouTube di Scrambler è disponibile il video teaser di Scrambler Ducati Live, in attesa del primo episodio che verrà lanciato a fine marzo sui canali del Brand.



Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili nella news dedicata su ScramblerDucati.com.