MV Agusta con e-Novia per moto hi-tech

Un connubio tra alto artigianato, meccanica avanzata e tecnologie innovative ad alto impatto ('deep tech'). E' questo il cuore della collaborazione tra e-Novia e MV Agusta, mirata ad offrire un'esperienza di mobilità digitale e personalizzata, in sicurezza La partnership tra la Fabbrica di imprese deep tech e la storica casa automobilistica si focalizza sui servizi per l'utente abilitati dai big data attraverso la tecnologia di e-Novia, che a giugno 2020 ha portato alla realizzazione di MV Ride App, l'applicazione che consente di personalizzare la moto dallo smartphone. La piattaforma permetterà a MV Agusta di assistere i propri clienti attraverso servizi personalizzati, con un modello data driven. "La digitalizzazione è uno dei temi portanti della nostra strategia di crescita - afferma il Ceo di MV Agusta Motor, Timur Sardarov, evidenziando l'importanza dell'artigianalità ("le nostre moto sono ancora fatte a mano") e come questo tipo di tecnologia "trasformi l'esperienza di guida di una nostra moto, che diventa ancora più piacevole, sicura ed emozionante". Per Ivo Boniolo, chief operating officer di e-Novia, "la collaborazione con MV Agusta porta il deep tech a una aumentata forma di collaborazione con il rider urbano.

Crediamo che la storia delle case motociclistiche passi oggi necessariamente dalla digitalizzazione dei veicoli e dall'integrazione con applicazioni mobile"