KTM, novità per le'piccole' Duke 125 e 390

Libertà, versatilità e accesso al mondo Ktm anche ai motociclisti meno esperti. E' con questi presupposti che la casa austriaca a pensato ai nuovo modelli della gamma Duke, la cui massima espressione è 1290 Super Duke R. La KTM 125 Duke, la più piccola della famiglia, è la porta di accesso alla gamma naked di KTM, è mossa dal leggero e compatto monocilindrico Euro 5 da 15 CV (11kW) ed è compatibile con la patente A1.

Grazie all'iniezione elettronica il motore ottimizza al meglio i consumi, a tutto vantaggio dell'autonomia, che può raggiungere i 300 km. La ciclistica è composta da un telaio a traliccio in acciaio leggero e resistente, abbinato a sospensioni WP con precarico del mono regolabile e cerchi pressofusi in lega da 17". L'impianto frenante BYBRE dotato di ABS a due canali è composto da un disco anteriore da 300 mm morso da una pinza radiale a doppio pistoncino e un disco posteriore da 200 mm abbinato a una pinza a singolo pistoncino.Per il 2021 la moto si rinnova nel look grazie alle due colorazioni disponibili denominate Silver e Black. La 125 Duke è disponibile da questo mese di gennaio al prezzo di 5.140 euro. La KTM 390 DUKE è invece la risposta alle esigenze di quei piloti che da una naked pretendono potenza, leggerezza e rigore ciclistico. Soprannominata 'CORNER ROCKET', la 390 Duke è equipaggiata con un monocilindrico Euro 5 che sprigiona 44 CV (32kW) e ha un peso a secco inferiore ai 150 kg. La frizione antisaltellamento, abbinata all'ABS di serie con modalità SUPERMOTO inseribile consente scalate al limite, mentre il Quickshifter+ (optional sul MY 2021) permette di ridurre al minimo il tempo di cambiata e di scalata. L'ampio display TFT contiene poi tutte le informazioni utili alla guida e grazie al sistema KTM MY RIDE collegato al proprio smartphone, è possibile gestire le telefonate in entrata e la playlist musicale preferita senza staccare le mani dal manubrio. Per il 2021 la 390 si presenta con due colorazioni Silver e White ed è disponibile da gennaio al prezzo di 6.100 euro.