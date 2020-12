Vmoto Soco, nel 2021 anche nuovo TS Street Hunter

Nuove anticipazioni sul 2021 di Vmoto Soco Group, che ha messo online un video dedicato al nuovo TS 'Street Hunter'. Uno dei modelli della nuova generazione di strumenti di mobilità elettrica, pensati dall'azienda per il commuting urbano, è descritto da un video teaser che ne mostra chiaramente la linea sportiva e muscolosa. Le caratteristiche e i dati tecnici relativi al nuovo TS 'Street Hunter' verranno resi noti durante la Vmoto Soco World Première 2021, i cui pezzi del puzzle online si stanno lentamente componendo. Vmoto Soco Limited è un'azienda di produzione e distribuzione di veicoli elettrici a due ruote di alta qualità. La compagnia al momento produce un'ampia gamma di scooter e moto elettriche dal design occidentale nei sui stabilimenti di Nanjing e Hong Kong. Vmoto Soco dispone di due brand principali: Supersoco (brand di mobilità elettrica urbana) ed E-max (esclusivo per il mercato B2B e delivery). Inoltre l'azienda collabora con diverse realtà di mobilità elettrica in Asia come fornitore di componenti originali (OEM). Vmoto ha la sua sede legale e amministrativa registrata a West Perth nell'Australia occidentale, i suoi stabilimenti di produzione a Nanjing e Hong Kong, un magazzino di distribuzione ad Amsterdam, Olanda oltre a alla filiale diretta in Italia cui fa capo la direzione marketing europea.