Ducati, presentata nuova collezione Apparel

Dopo aver presentato l'intera gamma di moto Ducati e Scrambler per il 2021, Ducati ha lanciato anche la nuova linea di abbigliamento. La collezione Apparel Ducati 2021 è pensata per ogni tipo di motociclista, dal mondo del viaggio, anche il più avventuroso in fuoristrada, alla guida sportiva in pista o in città per gli spostamenti quotidiani. E per quando non si è in moto, ci sono anche accessori e capi casual. A dettare legge è l'unione di design e tecnologia per garantire massime prestazioni in termini di comfort e sicurezza.



La collezione di abbigliamento tecnico si divide nelle linee Racing dedicata alla pista, Sport dedicata alla guida sportiva su strada, Touring per i viaggi su strada o in off-road e Urban per muoversi in città. La sicurezza è un elemento chiave per Ducati durante lo sviluppo dei prodotti Racing e il nuovo casco DC V5 ne è un esempio. La calotta esterna in fibra SNC2 (Structural Net Composite) è resistente, rotonda e liscia per proteggere dagli urti e dissipare l'energia di impatto, ed è dotata di "Peripherally Belted", una fascia di rinforzo in fibra brevettata posizionata lungo la parte superiore del casco. Il casco è realizzato su base Arai con design studiato in collaborazione con Drudi Performance. La giacca in pelle Ducati Corse C5 della linea Sport è pensata per la guida sportiva su strada, è dotata di placche in alluminio intercambiabili sulle spalle e di protezioni composite sui gomiti. E' predisposta per l'inserimento del paraschiena e del paratorace. Novità Touring per il 2021 è anche il completo giacca e pantaloni antipioggia Aqua, pensato per essere leggero e resistente, pratico, veloce da indossare e compattabile in un marsupio. Per chi si muove in città con la moto e non vuole rinunciare agli elementi protettivi, Ducati propone la sua linea Urban con capi come la felpa certificata CE Downtown C2, con esterno in poliammide elasticizzato con mano cotoniera accoppiato a del micropile, mentre l'interno è dotato di fodera in rete con rinforzi antiabrasione in fibra aramidica, protezioni su spalle e gomiti e di una tasca per l'inserimento del paraschiena. Ducati propone poi anche un'ampia gamma di sportswear a marchio Ducati e Ducati Corse, dal parka al piumino, passando da maglioni e camicie, felpe, polo, t-shirt e cappellini.